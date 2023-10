Novo Nordisk acquiert un médicament contre l'hypertension pour 1,3 milliard de dollar

Le laboratoire danois Novo Nordisk, spécialiste des traitements antidiabétique et anti-obésité, a annoncé lundi l'acquisition de l'ocedurenone, un médicament contre l'hypertension, pour une somme allant jusqu'à 1,3 milliard de dollars (1,23 milliard d'euros).

L'hypertension non contrôlée compte parmi les principaux facteurs de risques cardiovasculaires, d'insuffisance rénale chronique et de décès prématuré, a relevé Novo Nordisk dans un communiqué.

La molécule, développée par la biotech KBP Biosciences, fait actuellement l'objet d'essais cliniques auprès de patients atteints d'hypertension non contrôlée et d'insuffisance rénale chronique.

"Avec le profil bénéfice-risque attendu, l'ocedurenone a le meilleur potentiel de sa catégorie dans le traitement de l'hypertension non contrôlée et pourrait aider à répondre à un besoin médical majeur non satisfait", a indiqué Martin Holst Lange, responsable du développement chez Novo Nordisk, cité dans le communiqué.

L'acquisition, qui doit être finalisée avant la fin de l'année, n'affectera pas les résultats du fleuron nordique.

Vendredi, le laboratoire, première capitalisation boursière européenne, a relevé ses prévisions pour 2023 grâce aux ventes de ses traitements antidiabétique et anti-obésité, Ozempic et Wegovy.