Novo Nordisk: bénéfice net en hausse de 51% en 2023, l'Ozempic leader des antidiabétiques

Porté par la vente des traitements contre le diabète et l'obésité, le danois Novo Nordisk, première capitalisation européenne, a publié un bénéfice net pour 2023 en hausse de 51%, au-delà des prévisions.

Parmi les bestsellers, l'Ozempic est désormais le numéro un mondial des antidiabétiques, secteur dans lequel Novo Nordisk détient 33,8% des parts de marché, a noté le laboratoire danois, qui a fêté en 2023 le centenaire de sa création.

Ce traitement, qui a récemment été en rupture de stocks après avoir fait fureur sur les réseaux sociaux pour ses propriétés amaigrissantes, est un analogue du GLP-1 (abréviation de glugaco-like peptide 1), une hormone secrétée par les intestins qui stimule la sécrétion d'insuline et réfrène l'appétit en procurant une sensation de satiété.

Depuis 2021, Novo Nordisk a lancé aux États-Unis le Wegovy, qui utilise la même molécule, et vise les personnes spécifiquement en surpoids. Il est commercialisé seulement au Danemark, en Norvège, au Royaume-Uni et en Allemagne et ses ventes ont augmenté de 154% sur l'année.