Novo Nordisk va investir un milliard dans la recherche sur les maladies liées à l'obésité

Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk s'apprête à consacrer environ un milliard d'euros (1,1 milliard de dollars) à la recherche sur les maladies liées à l'obésité. Le groupe espère ainsi conserver sa position de leader sur le marché des médicaments amaigrissants, en forte croissance. L'argent ira à deux sociétés américaines de biotechnologie, Omega Therapeutics et Cellarity, ainsi qu'à leur investisseur, Flagship Pioneering, spécialisé dans les sciences de la vie.

Omega et Cellarity appartiennent toutes deux à Flagship. Ces sociétés mèneront conjointement avec Novo Nordisk le développement de médicaments dans le cadre d'essais pré-cliniques. Ensuite, le groupe pharmaceutique danois pourra passer aux études cliniques, a-t-il précisé.

Ces partenariats pourraient déboucher sur de nouveaux traitements pour les personnes souffrant d'obésité et d'un type de maladie du foie liée à l'obésité, selon Novo Nordisk.

Selon les termes des contrats respectifs, Novo Nordisk remboursera les coûts de recherche et développement (R&D). Chaque accord peut prévoir jusqu'à 532 millions de dollars de paiements initiaux, de développement et d'étapes commerciales, ainsi que des redevances qui seront partagées entre les entreprises respectives et Flagship.

Novo Nordisk est devenue la société européenne la plus valorisée en bourse l'année dernière, grâce à l'Ozempic (un antidiabétique détourné pour maigrir) et son successeur, le Wegovy. Depuis que des célébrités comme Kim Kardashian et Elon Musk ont vanté les mérites de ces médicaments sur les réseaux sociaux, l'entreprise est confrontée à des problèmes d'approvisionnement tant la demande a grimpé en flèche.

Flairant le bon filon, les sociétés pharmaceutiques américaines Eli Lilly, Pfizer et suisse Roche ont depuis, elles aussi, décidé d'investir massivement dans les produits amaigrissants.