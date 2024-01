Nyrstar place sa fonderie néerlandaise en veille

Le géant du zinc Nyrstar maintient en veille, jusqu'à nouvel ordre, sa fonderie de zinc installée à Budel (sud des Pays-Bas, à côté de la frontière belge). Ce statut est normalement prévu pour des travaux de maintenance. Selon l'agence Bloomberg, cette décision serait liée à la hausse des prix de l'énergie et à un marché plus faible.

Nyrstar précise que cette usine se trouve dans une position plus délicate par rapport à d'autres activités similaires menées sur le Vieux Continent. La volonté des autorités néerlandaises de ne plus soutenir les industries intensives en énergie ne facilite pas les choses.

Selon l'entreprise, la fonderie de Budel opérait déjà de façon alternative depuis 2021 et aujourd'hui, la production n'est économiquement plus viable. "La situation est examinée en permanence et la production reprendra dès que cela se justifie sur le plan économique", indique Nyrstar dans un communiqué. Aucune perte d'emploi n'est attendue parmi les 430 travailleurs