Occitanie: feux maîtrisés dans l'Hérault et les Pyrénées-Orientales

"Le feu est fixé depuis deux heures et demie et on travaille toujours dessus parce qu'on a de nombreux points chauds et des risques de reprise assez importants", a déclaré à l'AFP, peu après le lever du soleil, le lieutenant-colonel Jérôme Bonnafoux, porte-parole des pompiers de l'Hérault.

Sur les 600 pompiers déployés sur le terrain dimanche, principalement de l'Hérault mais avec des renforts venus des Bouches-du-Rhône (80 pompiers et 80 Marins-pompiers de Marseille), "300 à 350 sont encore mobilisés et vont le rester toute la journée", a précisé M. Bonnafoux.

- Darmanin attendu à Frontignan -

Une reconnaissance aérienne va permettre de préciser l'étendue de la surface brûlée et de décider si des avions doivent à nouveau être engagés, a-t-il ajouté.