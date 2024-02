Ontex continue de pousser ses bénéfices à la hausse

En pleine restructuration, Ontex a par ailleurs terminé la vente de ses activités au Mexique et annoncé la vente de ses activités au Pakistan et en Algérie.

"Nous avons accéléré notre plan de transformation triennal au cours de l'année écoulée et je suis très satisfait de l'excellente dynamique enclenchée et des résultats encourageants obtenus en 2023", a déclaré le directeur d'Ontex Gustavo Calvo Paz. "Le niveau d'activité solide et les revenus soutenus du programme de restructuration ont tous contribué à faire passer notre bénéfice par action et notre flux de trésorerie disponible dans le positif pour la première fois depuis des années."

En 2024, Ontex s'attend à une croissance de son EBITDA ajusté de 11 à 12 %, grâce à une hausse de ses ventes.

Une nouvelle fois, aucun dividende n'a été distribué aux actionnaires de l'entreprise en 2023.