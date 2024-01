Open AI recherche des investisseurs pour se lancer dans la production de puces

Sam Altman, cofondateur d'Open AI, société à l'origine de Chat GPT, est en discussion avec des investisseurs au Moyen-Orient et ailleurs dans l'optique de financer un réseau d'usines de fabrication de puces, selon des sources de l'agence de presse Bloomberg et du journal britannique Financial Times. M. Altman entend lever plusieurs milliards de dollars pour fabriquer ses propres puces destinées à l'intelligence artificielle (IA).