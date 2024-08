Orages: fin de la vigilance orange dans le Var, les Alpes-Maritimes et la Haute-Corse

Météo-France a relevé des rafales de vents de 90 à 110 km/h à proximité du littoral des Alpes-Maritimes et jusqu'à 30 millimètres d'eau sont tombés en une heure près de Fréjus ou encore 15 millimètres en six minutes à Camile (Haute-Corse).

"Les conditions météorologiques permettent maintenant d'assurer la circulation des trains dans les deux sens entre Marseille et Vintimille. Des retards importants et des suppressions sont à prévoir jusqu’en fin de service", a cependant ajouté la SNCF.

A l'aéroport de Nice, les intempéries ont également provoqué de nombreux retards de vols. Dans la ville, plusieurs impacts de foudre ont fortement perturbé la circulation des tramways.

Les pompiers du Var et des Alpes-Maritimes ont signalé des départs de feu dûs à la foudre, qui ont tous pu être rapidement maîtrisés, mercredi soir ou tôt jeudi matin. Parallèlement, trois habitations varoises ont été endommagées par la foudre et un arbre est tombé sur une maison. Mais aucune victime n'est à déplorer et il n'y a pas eu non plus d'inondations, ont précisé les pompiers.

A Nice, le maire Christian Estrosi avait activé une cellule de vigilance et fermé les parcs, jardins et cimetières de la ville, ainsi que l'accès aux plages et au sentier du littoral.