Ouragan à Acapulco: mise en place d'un pont aérien pour évacuer les touristes

Il s'agit de vols commerciaux pour "évacuer les touristes et la population locale" et pour envoyer "des médecins spécialistes", a-t-il détaillé.

Des dizaines de personnes sont arrivées à l'aéroport avec valises et sac à dos, a constaté une équipe de l'AFP.

"Nous sommes très heureux, reconnaissants envers la vie qui nous donne la chance de continuer", dit Clara Elena Albo, originaire de la capitale Mexico, en vacances avec son mari dans la cité balnéaire.

La ville s'est retrouvée dévastée et isolée (routes et aéroport coupés, tout comme l'internet) après le passage mercredi de l'ouragan Otis, de force 5, qui a touché terre avec des vents de plus de 250 km/h.