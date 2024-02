Ouverture de Batibouw, consacré au logement abordable et à la rénovation durable

La 65e édition du salon de la construction Batibouw débute ce samedi sur le site de Brussels Expo. Jusqu'au dimanche 25 février, l'événement se concentrera notamment sur les thèmes du logement abordable et de la rénovation durable.

Le secteur s'attend à une année difficile tandis que l'organisateur FISA remarquait, il y a quelques jours, que des exposants hésitent encore à s'inscrire. Environ 300 exposants sont attendus pour cette nouvelle édition. L'événement avait attiré près de 160.000 visiteurs l'année dernière.

L'hésitation des professionnels illustre l'incertitude qui règne dans le secteur. La fédération de la construction Embuild a déjà concédé que l'année 2024 s'annonce difficile: plus de la moitié des entreprises de construction et d'installation constatent une baisse du nombre de demandes de clients potentiels et 15% craignent de devoir licencier du personnel.