Ouverture d'une enquête en France sur Orpea pour maltraitance de personnes âgées

Selon la porte-parole du parquet de Nanterre, l'enquête a été ouverte en novembre à la suite d'un rapport du gouvernement et de plaintes déposées par 53 personnes. Elle porte sur des faits d'homicide involontaire, de blessures, de non-assistance à personne en danger et de mise en danger d'autrui.

Orpea a été mis en cause en janvier 2022 par le livre "Les Fossoyeurs" du journaliste français Victor Castanet. Il y est question de rationnement et de personnes âgées laissées dans leurs excréments ou privées de soins pendant plusieurs jours. Il y avait aussi une mauvaise gestion financière. Entre-temps, l'ancienne direction a été remplacée et une transformation a commencé.

Orpea est présent dans plus de 20 pays, dont la Belgique.