ERIC PIERMONT

Les Bourses européennes ont ouvert sans grand entrain vendredi, préférant rester prudentes avant la publication de l'inflation en zone euro et malgré de premiers chiffres rassurants en France et en Allemagne.

La Bourse de Paris grappillait 0,12% à 7.645,53 points à 09H00 (07H00 GMT) et celle de Francfort cédait 0,11%, au lendemain de nouveaux records en séance et en clôture. Milan progressait de 0,25% et Londres de 0,28% dans les premiers échanges.