Ouvertures et fermetures d'usines: la réindustrialisation marque le pas au premier semestre

BERTRAND LANGLOIS

La réindustrialisation marque-t-elle le pas en France? Les annonces de cessations d'activité dans l'industrie et l'énergie ont progressé plus vite que celles des ouvertures d'usines nouvelles au premier semestre, même si ces dernières restent plus nombreuses, selon le cabinet spécialisé Trendeo.

De janvier à juin, Trendeo a recensé 61 annonces de fermetures d'usines ou d'ateliers de plus de 10 salariés, souvent au cours de liquidations judiciaires, une hausse de 9% par rapport aux six premiers mois de 2023, a indiqué à l'AFP Yves Cousquer le fondateur de Trendeo.