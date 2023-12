Oxfam Belgique pointe des inégalités de genre criantes dans l'agriculture en Wallonie

L'agriculture est encore fortement basée sur une division sexuelle du travail en Wallonie, exacerbant les inégalités de genre, pointe Oxfam Belgique dans un rapport publié mercredi. C'est pourquoi les autrices ont formulé neuf recommandations politiques et de recherche visant à réduire ces inégalités relatives au statut, au divorce, aux revenus, à l'accès à la terre, et, enfin, à l'héritage.

Si les femmes sont surreprésentées parmi les conjointes aidantes, elles ne représentent que 30% de la main-d'œuvre régulière totale, révèle le rapport. Elles sont, par conséquent, sous-représentées dans les organismes agricoles, tels que les syndicats et centres de recherche. "Cette faible participation des femmes dans les instances de décision du monde agricole conduit à une non prise en compte de leurs spécificités, de leurs besoins et de leurs intérêts", déplorent les chercheuses.

Dans le document, elles décrivent ensuite l'invisibilisation et la dévalorisation du travail fourni par les agricultrices. En effet, ce sont majoritairement elles "qui s'occupent de la gestion de l'exploitation et de l'administratif, des tâches souvent ignorées alors qu'elles sont fondamentales au bon fonctionnement d'une exploitation et nécessitent un temps considérable".