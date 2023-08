Panne de contrôle aérien au Royaume-Uni: l'addition s'annonce salée

"Pour l'ensemble du secteur, nous aurons près de 100 millions de livres (116 millions d'euros) de coûts supplémentaires auxquels les compagnies aériennes auront été confrontées", a assuré mercredi à la BBC le directeur général de l'Association internationale du transport aérien (Iata), Willie Walsh.

Selon cet ancien patron de British Airways et de sa maison mère IAG, les compagnies vont notamment devoir supporter des coûts liés aux frais d'assistance aux passagers et aux perturbations des horaires des équipages et des avions.