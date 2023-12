A Paris, des militants écologistes se mobilisent contre les cimentiers

"Laisse béton", "Dindons de Lafarge"... Des manifestants ont décoré dimanche de grandes banderoles une unité de production de béton située à Paris en bord de Seine, pour dénoncer l'impact climatique et sociétal de ce secteur, au terme d'un week-end d'actions similaires organisées dans le pays.

"Nous nous réapproprions les lieux occupés par les bétonneurs afin d'ouvrir un espace de parole aux luttes locales qui se battent contre l'accaparement des terres et la bétonnisation des projets pharaoniques du Grand Paris ou des JO 2024", ont expliqué les organisateurs (Soulèvements de la terre, Extinction rebellion, Youth for climate...), dénonçant aussi "les nombreuses dérogations" à l'objectif "Zero artificialisation nette" (ZAN).

Etaient notamment présents des opposants aux projets de double voie rapide dans les Yvelines, ou encore de ligne du Grand Paris Express sur les terres agricoles de Saclay et de Gonesse.

La veille dans le Tarn, des personnes ont défilé contre l'autoroute A69, certaines entrant sur le chantier d'une centrale d'enrobés bitumineux qui composeront le revêtement de ce projet.