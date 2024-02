Paris: la grève s'enlise, vers un troisième jour de fermeture de la Tour Eiffel

Le monument le plus célèbre de France fermé un troisième jour de suite. La Tour Eiffel restera probablement inaccessible jusqu'à jeudi, la grève reconductible lancée lundi par les deux syndicats représentatifs du personnel semblant s'enliser.

La direction de la Sete "refuse de négocier" et la Ville de Paris, son actionnaire ultra-majoritaire, "refuse même de nous recevoir", assure M. Dieu pour expliquer pourquoi les négociations ont tourné court mardi matin.

En pleines vacances scolaires d'hiver et à cinq mois des Jeux olympiques (26 juillet - 11 août), le bras de fer entre les deux syndicats - CGT et FO - et la municipalité a pour objet le modèle économique de la Sete, en cours de réécriture avec un avenant au contrat de délégation de service public qui court jusqu'en 2030.

L'avenant doit être validé en mai au Conseil de Paris. Mais "si le propriétaire (la mairie) impose un modèle intenable, on montrera notre désapprobation en juillet" pendant les JO, prévient Stéphane Dieu.