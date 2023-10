Paris: la police tire sur une femme qui tenait des propos menaçants dans le RER

La police a tiré et grièvement blessé une femme qui tenait des propos menaçants et a crié "Allah Akbar" mardi dans un train RER à Paris, dans un contexte de tensions en France après l'attentat d'Arras et la guerre entre Israël et le Hamas.

La police a été requise après les signalements de deux passagers vers 07h30, mentionnant une femme vêtue d'un "voile intégral" qui proférait des menaces dans un RER circulant alors dans le Val-de-Marne, a indiqué le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, lors d'une conférence de presse.