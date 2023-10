Parlement bruxellois: une ordonnance pour faciliter les politiques de mobilité

Le parlement bruxellois a approuvé vendredi le projet d'ordonnance de la ministre Elke Van den Brandt (Groen) remplaçant l'ordonnance sur la mobilité de 2013. Le nouveau texte a été rédigé pour résoudre les problèmes d'application de l'ancienne version et faciliter la mise en œuvre des politiques de mobilité.

Le projet vise à simplifier le plan régional de mobilité et les plans communaux de mobilité. Il établit également un Observatoire bruxellois de la mobilité au sein de Bruxelles Mobilité et renforce la base juridique du Contrat local de mobilité, un outil de coopération pour la Région et les communes.

Le texte précise en outre que les plans communaux de mobilité sont le reflet local du plan de mobilité régional: le contenu des plans communaux découle du plan régional, mais il est développé et précisé en fonction des spécificités locales. Enfin, le lien entre le suivi des plans de mobilité communaux et le suivi du plan de mobilité régional est renforcé. Ici, la mobilité est comprise au sens large et inclut la sécurité routière, dans les limites des compétences régionales.