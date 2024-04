Pas d'accord entre direction et syndicats, le mouvement se poursuit

Aucun accord n'est intervenu entre la direction du groupe bpost et les syndicats à la suite d'une nouvelle réunion organisée mercredi, ont indiqué plusieurs sources syndicales et la porte-parole du groupe Laura Cerrada Crespo. Les facteurs et travailleurs des centres de tri de Bruxelles et de Wallonie sont en grève depuis lundi et protestent notamment contre la fin imminente (le 30 juin) de la concession d'État pour la distribution des journaux.