Pas de grève pendant deux mois chez Ryanair si la négociation se passe bien, nuance la CNE

La trêve de deux mois dans le conflit social impliquant les pilotes de Ryanair basés en Belgique sera respectée si et seulement si les négociations entre syndicats et direction "se passent bien", a nuancé vendredi soir la CNE, après une communication de son pendant flamand ACV Puls.

Cette communication est toutefois "erronée, ou largement optimiste", a réagi Felipe Van Keirsbilck, secrétaire général à la CNE. "Il est vrai que des protocoles ont été signés ce vendredi", dans lesquels Ryanair et le syndicat chrétien actent les négociations à venir. "Si ces négociations se passent bien et se poursuivent réellement, nous ne ferons pas grève", tempère le syndicaliste francophone, qui estime toutefois cette vision "très optimiste". Dans le cas contraire, le personnel recourra bien à la grève comme moyen de pression sur la direction.

Ce dernier indiquait que les parties s'étaient accordées pour qu'aucune grève ne vienne troubler le ciel de Charleroi pendant deux mois. En échange, la direction s'engage à s'asseoir véritablement à la table des négociations et à ne pas imposer unilatéralement certaines décisions, ayant par exemple trait aux horaires de travail.

Le syndicat chrétien vise un triple objectif via ces négociations: le "respect de la loi par la direction concernant le salaire minimum", le respect de l'accord conclu concernant les temps de repos et, enfin, le retour aux revenus des pilotes "avant Covid et avec l'indexation" prévue pour faire face à l'inflation, souligne M. Van Keirsbilck. Durant la crise sanitaire du coronavirus, qui a paralysé la mobilité mondiale, les pilotes avaient en effet concédé des baisses de salaire. Des réductions qu'ils estiment à présent insuffisamment compensées.

"Si nous obtenons ces trois résultats alors, non, il n'y aura plus de grève", conclut-il.