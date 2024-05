Pas de hausse globale du risque de cancer pour les enfants nés sous PMA, selon une vaste étude

Les enfants nés après une assistance médicale à la procréation (AMP) ne développent pas plus de cancer que les autres, sauf pour la leucémie où un très léger risque supplémentaire a été observé, souligne vendredi une large étude.

Cette étude, qui porte sur plus de 8,5 millions d'enfants nés en France entre 2010 et 2021, est l'une des plus grandes menées à ce jour sur le sujet.