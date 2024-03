Pas de largage mercredi sur Gaza pour l'Airbus militaire belge

Aucune raison n'a été donnée pour expliquer cette absence de largage et ce retard dans l'opération baptisée "Cerulian Skies", destinée à venir en aide à la population de Gaza, gravement affectée par la mort et la faim après cinq mois de guerre entre Tsahal et le mouvement islamiste palestinien Hamas..

L'avion avait décollé lundi en début d'après-midi de l'aéroport militaire de Melsbroek à destination de l'aéroport de Zarqa, au nord-est d'Amman, la capitale jordanienne, avant d'effectuer un aller-retour mardi pour déployer le reste du matériel et du personnel - une quarantaine de personnes - nécessaire à sa mise en oeuvre.