Pays-Bas: interpellations après des incidents survenus lors d'actions d'agriculteurs

La police néerlandaise a procédé à de premières interpellations dans le cadre des manifestations d'agriculteurs qui se sont déroulées lundi soir et mardi matin aux Pays-Bas, a indiqué le ministère public sur le réseau social X (ex-Twitter). La justice qualifie les destructions et les barrages établis sur les routes "d'inacceptables".

"Je suis en colère et frustrée", a ainsi déclaré l'intéressée lors des interpellations à la Chambre basse. "En ce qui me concerne, la coupe est pleine." Et d'évoquer les agriculteurs qui boutaient le feu et jetaient des matériaux dangereux sur les routes, ainsi que les militants pour le climat qui bloquaient les autoroutes en se collant dessus.