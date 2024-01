Pêche interdite dans le golfe de Gascogne: des poissons et filets déversés à Nantes

Dès 5H30, une vingtaine de pêcheurs venus de plusieurs ports de Bretagne ont accroché sur le bâtiment des banderoles marquées "Pêcheurs, agriculteurs, même combat" et "On veut nourrir pas mourir".

Des pêcheurs ont déversé tôt mercredi matin poissons et filets devant la direction interrégionale de la mer à Nantes pour protester contre l'interdiction de la pêche dans le golfe de Gascogne et contre la "pression des réglementations", selon des journalistes de l'AFP sur place.

Poissons congelés, matériel et filets de pêche ont été lancés sur la façade de la Dirm Namo (Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest). Une combinaison jaune pendait à l'une des fenêtres.

"On est venus exprimer notre ras-le-bol. On est pris à la gorge. On se retrouve largement dans le combat des agriculteurs: la pression des réglementations françaises et européennes est insupportable", a déclaré David Le Quintrec, pêcheur à Lorient (Morbihan).

Pour préserver les dauphins, l'essentiel des bateaux de pêche français et étrangers doivent rester à quai dans le golfe de Gascogne jusqu'au 20 février, une interdiction qui angoisse la filière malgré les aides publiques annoncées.