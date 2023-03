Pêche: l'entrée du port de Bayonne bloquée, avant deux journées "filière morte"

"Je pense qu'au-delà du problème de la pêche, il y a un problème environnemental, il y a peut-être quelque chose qui les touche", a-t-il ajouté.

"Les ONG attaquent tous les métiers, les fileyeurs, les chalutiers, etc. On est harcelés. Là, ce n'est plus seulement la méthode de pêche qui est en cause, c'est le marin-pêcheur qui doit être éliminé de France", dénonce Jean-Yves Elissalde, pêcheur à Bayonne.

En début de semaine, le comité national des pêches a appelé pour la première fois à des journées mortes dans les ports français pour exiger du gouvernement des réponses à une série "d'attaques" fragilisant le secteur, dans un climat de tensions jamais vu depuis la crise du Brexit.