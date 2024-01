Pérou : levée de la grève au Machu Picchu après un accord avec le gouvernement

Le gouvernement péruvien et les manifestants en grève depuis six jours contre une "privatisation" selon eux de la vente des billets d'entrée au Machu Picchu, site inca le plus visité au monde et classé au patrimoine mondial, sont parvenus à un accord mercredi pour cesser le mouvement, selon les deux parties.

"La grève a été levée", s'est félicitée la ministre de la Culture Leslie Urteaga, à la radio RRP, au terme d'une rencontre avec les leaders grévistes.