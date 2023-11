Perturbations et inondations persistent après le passage de Ciaran

Des centaines de personnes ont été évacuées, un demi-million de foyers sont toujours privés d'électricité et les transports restent très perturbés vendredi, au lendemain du passage de la tempête Ciaran, qui a fait dix morts dont deux en France.

Cinq départements restent en vigilance orange: le Pas-de-Calais pour les crues, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques pour pluie-inondation, la Haute-Corse pour vent et la Corse-du-Sud pour vent et vagues-submersion.