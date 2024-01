Perturbations locales sur le rail et sur le réseau De Lijn, les bus du TEC circulent

Les intempéries de ces derniers jours provoquent encore quelques perturbations en Wallonie et en Flandre, ont annoncé jeudi matin le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel et la société flamande de transports en commun De Lijn.

Les trains circulaient normalement jeudi matin en Région bruxelloise et en Flandre malgré les intempéries de ces derniers jours, a indiqué Frédéric Petit, porte-parole d'Infrabel. En Wallonie par contre, la crue de la rivière Mellier menace la stabilité d'un pont ferroviaire à hauteur de Léglise (province du Luxembourg), sur la ligne 162 reliant Bruxelles à Arlon.

Les bus de la société flamande de transports en commun De Lijn ont rencontré pour leur part quelques problèmes jeudi matin en raison des intempéries, principalement en Flandre orientale, en périphérie bruxelloise et dans les Ardennes flamandes. Certains arrêts ne sont, en conséquence, pas desservis et quelques lignes ont été raccourcies. De Lijn conseille à ses usagers et voyageuses de vérifier l'application ou le site.

De leur côté, les bus du réseau wallon du TEC circulaient sans problème. Aucune perturbation n'est annoncée jeudi matin, mais le service de transports en commun recommande de suivre la situation en temps réel sur son site ou son application.