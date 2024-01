Petit rebond du BEL 20 après quatre séances consécutives de baisse

UCB (82,26) était également positive de 0,59% alors que Syensqo (79,03) reculait de 2,43%, arGEN-X (331,10) et Galapagos (34,56) de 1,08 et 0,40%.

La prudence devait toutefois reprendre le dessus et les marchés évoluer dans le désordre à l'approche de la clôture, celle-ci confirmant l'indice bruxellois en hausse de 0,11% à 3.556,71 points avec seulement sept de ses éléments en hausse mais, grâce au soutien de KBC (59,70) et Solvay (24,05) qui progressaient de 2,54 et 2,21% en compagnie d'Ageas (38,82) et AB InBev (57,63), en hausse de 1,01 et 0,31%.

Elia (109,10) et Sofina (208,00) étaient également négatives de 0,73 et 1,42%, Aperam (28,85) et Umicore (20,69) reculant de 1,10 et 1,19%, Proximus (9,24) et Melexis (80,25) de 0,22 et 0,74%.

KBC Ancora (42,12) avait par ailleurs porté son avance à 3,5%, Shurgard (40,87) et DEME (114,80) progressant de 1,4% alors que Barco (15,29) et Econocom (2,52) abandonnaient 4,3 et 1,9%, EVS (30,10) perdant 2,1%.

Onward Medical (2,08) et Biosenic (0,045) chutaient enfin de 4,6 et 4,2% supplémentaires, Hyloris (13,00) et Nyxoah (3,90) repartant par contre de 4,4 et 2,3% à la hausse.