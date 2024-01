Pfizer veut supprimer jusqu'à 62 postes à son siège bruxellois, le personnel "en panique"

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer souhaite supprimer jusqu'à 62 des 350 emplois de son siège situé à Bruxelles, rapporte-t-il jeudi. La décision a été annoncée mercredi lors d'un conseil d'entreprise. Les travailleurs se disent surpris par l'ampleur de cette restructuration. "Le personnel est paniqué et veut de la clarté", selon le syndicat chrétien ACV.

Il n'y aura par contre pas de conséquences directes sur l'emploi pour le site de Puurs, où se trouvent la majorité des 5.000 travailleurs de Pfizer en Belgique, indique Kathleen Commers de Pfizer Belux.

Cette réduction du personnel fait partie du programme mondial de baisse des coûts de Pfizer. La phase d'information et de consultation de la procédure Renault a démarré. "Nous espérons limiter autant que possible l'impact sur nos travailleurs et rechercherons des alternatives pour eux au sein de l'entreprise", explique Kathleen Commers.