Philippines: au moins six morts dans un glissement de terrain près d'un village minier

Au moins six personnes ont été tuées et 31 blessées après un glissement de terrain près d'un village minier qui a enseveli deux cars et leurs passagers ainsi que plusieurs habitations dans une région montagneuse du Sud des Philippines, ont rapporté mercredi les autorités.

Quarante-six personnes sont également portées disparues après ce glissement de terrain survenu mardi soir. Les autorités n'ont pas précisé dans l'immédiat si ce chiffre inclut la vingtaine de personnes piégées à bord des cars.