Plage flottante sur la Côte d'Azur: les promoteurs renoncent et dénoncent une "écologie de façade"

"Malgré un dossier 100% conforme et de nombreuses démarches d'explication, nous n'avons pas reçu ce lundi 12 juin 2023 les permis nécessaires à l'exploitation de Canua. On nous a clairement fait comprendre qu'il ne fallait rien attendre pour cet été", écrivent dans un communiqué les concepteurs de ce projet.

Ce dernier, qui a quitté LR fin 2021, est depuis en lutte frontale avec ses anciens amis, et avait notamment été vertement mis en cause en octobre par les maires de Cannes et Mandelieu-la-Napoule, qui avaient critiqué la distribution, inéquitable à leurs yeux, des subventions de la région.

"La vérité c’est que nous sommes les victimes d’une vendetta politique. Derrière une écologie de façade (...) se cache en réalité un règlement de compte qui nous dépasse et qui dépasse l'entendement économique", estiment le président de Canua, Jean-Bernard Falco, et ses directeurs généraux et co-fondateurs, Marc Audineau et Tony Philp.

"Cette obstruction et aberration politique, ce déni de droit, (...) nous obligent à mettre fin aux contrats de ceux qui nous ont fait confiance. Nous avons informé tout à l'heure nos 100 salariés que nous ne pouvions pas tenir plus longtemps", ajoutent-ils.

"A aucun moment, dans les sept années qu'aura duré cette aventure, ceux qui se sont opposés à nous depuis avril n'avaient manifesté le moindre doute ou la moindre opposition", déplorent encore MM. Falco, Audineau et Philp, citant l'Etat, "présent au capital de Canua par l'intermédiaire de Bpifrance", et la région, "qui a offert sa garantie auprès des banques, à hauteur de 770.000 euros".