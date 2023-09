Plainte de transitaires du transport contre des escrocs leur ayant coûté des millions

Les transitaires sont des sociétés de services qui organisent principalement des transports et s'occupent également de toutes les obligations administratives. Le secteur travaille souvent à crédit et la confiance entre le transitaire et le client est donc très importante. Des escrocs en auraient profité pour racheter des sociétés existantes et embellir les chiffres annuels. Lorsque l'activité financière réelle du client était finalement révélée, les escrocs s'étaient déjà envolés.

La fédération sectorielle Forward estime que le préjudice subi par une vingtaine d'entreprises qui se sont récemment déclarées victimes se chiffre en millions, même si l'ampleur exacte devra être calculée dans le dossier pénal. Ces entreprises, ainsi que d'autres acteurs du secteur qui ont également été contactés par les escrocs mais ne sont pas tombés dans le panneau, veulent saisir la justice. "Une plainte est en cours de préparation et nous espérons la déposer cette semaine, à Anvers et à Bruxelles", a déclaré Olivier Schoenmaeckers, président de Forward Belgium.