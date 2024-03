Plan eau: 51 sites industriels vont réduire leur consommation "de plus de 10%" avant 2030

51 sites industriels parmi les plus consommateurs en eau se sont engagés à en réduire leur utilisation de "plus de 10%" avant 2030 et "davantage au-delà", a indiqué vendredi Cristophe Béchu, ministre de la Transition écologique.

Ces 51 sites "représentent à eux seuls 25% de la consommation d'eau de toute l'industrie française", a déclaré sur France 2 M. Béchu, qui doit se rendre plus tard dans la journée sur l'un des sites concernés, Novacarb, près de à Nancy, avec Roland Lescure, ministre de l'Industrie.