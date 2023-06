Plastorex rappelle des couverts pour enfants de la marque Pommette

L'entreprise française Plastorex rappelle vendredi des couverts ergonomiques pour enfants de la marque Pommette. Il est recommandé de ne pas utiliser ces produits vendus cette année dans les magasins Intermarché et Intermarché By Mestdagh.

Le rappel concerne des cuillères et fourchettes dont l'usage est déconseillé en raison d'une "possible migration globale des substances du produit vers la nourriture", selon une communication de la cellule retraits et rappel d'Intermarché.

Ces produits ont été commercialisés dans les points de vente Intermarché et Intermarché By Mestdagh du 13 janvier au 18 avril 2023.