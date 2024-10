Pluies et orages jeudi sur le sud: neuf départements en vigilance orange

Dans le Gard, les transports scolaires sont eux annulés sur la moitié nord du territoire. En Lozère, les transports scolaires sont suspendus sur le sud-est du département.

Cet "épisode pluvio-orageux intense (...) nécessite un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée" avec "des incertitudes sur la localisation des plus forts orages et des plus fortes précipitations", indique l'organisme dans son bulletin de 22H00.

Le Gard, la Lozère et l'Ardèche, les trois derniers départements encore en vigilance orange pour pluie-inondation mercredi en fin d'après-midi, seront rejoints jeudi par les Alpes-Maritimes, l'Aveyron, la Corrèze, le Lot, les Pyrénées-Atlantiques et le Tarn.