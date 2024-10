Pluies et orages: trafic SNCF interrompu sur une partie nord de l'Occitanie

Le trafic ferroviaire sera totalement interrompu sur plusieurs lignes au nord et au nord-est de Toulouse pour toute la journée de jeudi pour cause de "vents violents, pluies et orages", annonce liO Train SNCF Occitanie sur son site internet.

"Afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel, une interruption totale des circulations sur les axes Toulouse-Rodez, Toulouse-Mazamet, Rodez-Brive, Montauban-Cahors-Brive, Toulouse-Figeac-Aurillac est prévue le jeudi 17 octobre toute la journée. Aucune substitution routière ne sera mise en place", précise liO Train SNCF Occitanie.