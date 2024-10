Pluies "exceptionnelles" dans le Centre-Est: 900 personnes déplacées

Des voitures submergées, des pompiers en combinaison de plongeur et 900 personnes déplacées: six départements font face jeudi à des pluies "exceptionnelles" allant jusqu'à 650 millimètres dans certaines zones d'Ardèche.

Outre l'Ardèche, le Rhône, la Haute-Loire et la Loire, les départements de la Lozère et des Alpes-Maritimes sont placés en vigilance rouge aux inondations ou aux crues par Météo-France, et 34 en vigilance orange.