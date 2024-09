Plus de 100 licenciements dans la fermeture d'une fabrique de pneus à Dilsen-Stokkem

L'entreprise Bandag Europe, spécialisée dans le rechapage de pneus et implantée à Dilsen-Stokkem (Limbourg), va fermer ses portes au premier semestre 2025. Plus d'une centaine de travailleurs perdront leur emploi, ont indiqué la direction et une source syndicale jeudi à l'issue d'un conseil d'entreprise extraordinaire.