Plus de 1.400 chauffeurs de bus ont été employés en flexi-jobs depuis le début de l'année

Un total de 1.425 chauffeurs de bus ont été employés sous le statut de flexi-job depuis l'entrée en vigueur de cette possibilité le 1er janvier 2024, annonce dimanche la Fédération belge des exploitants d'autobus et d'autocars (FBAA) en se basant sur les chiffres d'une enquête de 2024, l'Institut de l'autocar et de l'autobus (ICB). Sept entreprises du secteur sur dix ont aujourd'hui recours à des flexi-jobbers.

L'enquête montre également que six travailleurs flexibles sur dix sont chauffeurs de bus scolaires, qui effectuent des trajets avec des élèves de l'enseignement spécialisé. Le transport scolaire se prête parfaitement à ce genre d'emplois puisqu'il s'agit de services coupés, a raison de quelques heures par jour, souligne la FBAA.

Depuis le 1er janvier 2024, les 300 entreprises privées de transport par autobus et autocar que compte la Belgique peuvent proposer un emploi flexible aux candidats-chauffeurs. Cette mesure du gouvernement fédéral a rencontré un joli succès puisqu'à la fin février, 1.425 chauffeurs avaient été engagés sous ce statut. Cela représente 12% des 11.400 chauffeurs professionnels de bus et d'autocars employés par des entreprises de bus privées.

"Le seul inconvénient est la lourdeur administrative", explique le CEO de la FBAA, Pieter Van Bastelaere, dans un communiqué. "Par exemple, les entreprises d'autocars ne sont pas autorisées à utiliser le tachygraphe pour enregistrer les heures de travail, bien qu'il s'agisse d'un système européen obligatoire et reconnu." Les entreprises doivent donc enregistrer eux-mêmes sur une base quotidienne les performances de leurs flexi-jobbers.

Le secteur du transport privé en autocars et autobus compte 300 entreprises en Belgique. Celles-ci emploient au total 12.500 travailleurs, dont 11.400 chauffeurs et 1.100 employés et exploitants.