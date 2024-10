Plus de 17.000 emplois vacants dans la construction

Malgré les difficultés du secteur, 17.354 emplois sont à pourvoir dans la construction et l'installation en Belgique, rappelle vendredi la fédération sectorielle Embuild.

Selon une enquête d'Embuild, à laquelle près de 240 entreprises ont participé, 77% des entreprises du secteur recherchent actuellement un ou plusieurs collaborateurs. En outre, les départs des ouvriers de la construction, dans un contexte de vieillissement de la population, restent plus élevés que les entrées, ce qui donne un solde négatif à hauteur de plusieurs milliers de postes par an.

Parmi les entreprises de construction et d'installation qui recherchent de nouveaux collaborateurs, 89% qualifient cette recherche de problématique, toujours selon l'enquête d'Embuild et ce, malgré la conjoncture économique plus difficile.