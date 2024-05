Plus de 200 infractions lors d'un contrôle sur le temps de repos des camionneurs

Une importante action de contrôle des temps de repos des chauffeurs de camion menée par la police et les services d'inspection dans la zone portuaire d'Anvers a débouché sur la constatation de plus de 200 infractions. Septante camionneurs n'ont pas respecté l'obligation de retour régulier dans leur pays d'origine et 135 chauffeurs n'ont pas eu droit à un hébergement approprié.