Plus de 2.000 conducteurs en infraction à l'issue de l'action "Distraction au volant"

La police fédérale de la route et plusieurs zones de police locale ont mené les 21 et 22 mai derniers la 5e action nationale contre la distraction au volant. Au total, 1.934 conducteurs ont été verbalisés pour usage du téléphone au volant et 114 autres pour d'autres formes de distraction, "comme se maquiller, lire le journal, etc.", détaille jeudi la police fédérale dans son communiqué de presse.