Plus de 29.000 visiteurs à la 34e édition de la Foire agricole de Battice

Plus de 29.000 visiteurs se sont pressés durant tout ce week-end à la 34e édition de la Foire agricole de Battice, qui avait pour thème "la brouette et les petites bottes", ont annoncé ses organisateurs dimanche en fin d'après-midi. Son président Didier Gustin qualifie cette édition de "remarquable", malgré la chaleur et des appréhensions liées à la présence d'un foyer de langue bleue sur le plateau de Herve.