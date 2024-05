Plus de 300 scientifiques dénoncent dans une tribune une stratégie "climaticide" de TotalEnergies

Plus de 300 scientifiques, dont des experts de l'ONU, qualifient de "climaticide" la stratégie de TotalEnergies, dans une tribune publiée dans Le Monde, alors que la quatrième major mondiale du pétrole tient son assemblée générale vendredi.

"Pour justifier ses investissements" dans le pétrole et le gaz, en "contradiction" avec l'objectif de l'accord de Paris sur le climat, "la tactique de TotalEnergies est maintenant bien rodée et articulée autour de six points", soulignent les signataires, parmi lesquels plusieurs co-auteurs de rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat mandatés par l'ONU (Giec).