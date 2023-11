Plus de 400 personnes ont pris part à un exercice catastrophe à Brussels Airport

L'exercice de simulation de catastrophe devait tester d'une part le fonctionnement des procédures internes et externes et, d'autre part, l'efficacité du plan spécial d'urgence et d'intervention (BNIP). Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la certification EASA de l'aéroport, à laquelle tout aéroport européen international doit satisfaire.

L'exercice a simulé la collision entre un hélicoptère militaire et un avion en phase de roulage. Ce scénario a également permis de déclencher et de tester en profondeur le plan d'urgence et d'intervention provincial. L'exercice de simulation de catastrophe, qui a duré environ 6 heures, "s'est très bien déroulé et n'a pas impacté les activités opérationnelles de l'aéroport".