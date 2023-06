Plus de 4,7 millions de passagers attendus cet été à Brussels Airport

Brussels Airport devrait accueillir au total plus de 4,7 millions de passagers durant les vacances d'été qui débuteront vendredi, du moins déjà en Flandre avant que la Belgique francophone ne se joigne à la fête une semaine plus tard, signale mercredi l'aéroport bruxellois. C'est 15% de voyageurs en plus qu'à la même période il y a un an. Quelque 180 destinations seront desservies durant les deux prochains mois.

Dès vendredi, près de 80.000 passagers (au départ et à l'arrivée) devraient ainsi transiter par Brussels Airport pour le premier jour de vacances, suivi par un week-end également chargé avec respectivement 71.000 et 77.000 voyageurs samedi et dimanche.

Avec le lancement différé des vacances des écoles néerlandophones et francophones, l'aéroport connaîtra également un second week-end de départs chargé les 7, 8 et 9 juillet où au total 231.000 personnes en franchiront les portes.