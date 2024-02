Plus de 50 communes wallonnes participent à la campagne "Champs et pâturages plus propres"

Un total de 55 nouvelles communes wallonnes participent cette année à la campagne "Champs et pâturages plus propres", indique lundi l'asbl Be WaPP via un communiqué. L'action se déroule en collaboration avec la Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs (Fugea) et la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA).

L'objectif de l'action est "d'interpeller l'ensemble des citoyens et plus particulièrement les automobilistes et les marcheurs à la problématique des déchets sauvages jetés le long des champs et des pâtures", souligne l'absl.

"Ici, on cultive des légumes ou on élève du bétail … Pas vos déchets!", sera le message porté par la campagne et illustré sur des panneaux en bords de champs et pâtures. "Après quelques semaines, les deux panneaux seront complétés par un troisième, mentionnant les amendes encourues pour l'abandon de déchets dans l'espace public", ajoute l'absl.