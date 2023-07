Plus de 50 fermes wallonnes ouvertes au public pour les 26e journées "Fermes ouvertes"

Cinquante-cinq fermes ouvrent leurs portes à travers la Wallonie samedi et dimanche pour la 26e édition des journées "Fermes ouvertes", organisée par l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W). Citoyens et consommateurs sont amenés à découvrir l'envers du décor des fermes wallonnes ainsi que le travail réalisé dans ces exploitations au quotidien.

Les fermes participantes sont réparties sur les cinq provinces du sud du pays, huit dans le Brabant wallon, huit au Luxembourg, six à Liège, 13 dans la province de Namur et 20 dans le Hainaut. Plusieurs types d'activités seront organisées au sein de ces exploitations tout le week-end, allant de visites guidées aux dégustations de produits locaux ou encore de balades à dos d'âne et de poneys, en passant par des ateliers de démonstration ou des expositions.

L'édition 2023 se focalise sur la consommation durable et mettra en avant les produits issus du "savoir-faire des agriculteurs wallons".